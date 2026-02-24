John Elkann vende La Stampa e i giornalisti scioperano di nuovo citando Mattarella | Dignità per il giornale pilastro di democrazia

John Elkann ha deciso di vendere La Stampa, e i giornalisti hanno deciso di protestare di nuovo. La causa principale è la volontà dell’editore di cedere il giornale, considerato un punto fermo della stampa italiana. Durante lo sciopero, i giornalisti hanno sottolineato l’importanza di mantenere l’indipendenza e la dignità del quotidiano. La protesta si è concentrata anche sulla preoccupazione per il futuro del giornale e il suo ruolo nella società.

I giornalisti del quotidiano La Stampa, che l’editore John Elkann vuole vendere a tutti i costi, scioperano di nuovo. Domani, 25 febbraio, non lavoreranno e parteciperanno a un presidio a Torino, in piazza Palazzo di Città, davanti al Municipio, dalle 11 alle 13. Giovedì il giornale non dovrebbe essere in edicola. In un comunicato, la redazione spiega le ragioni dell’astensione dal lavoro e del presidio: “Dopo mesi di indiscrezioni e informazioni contraddittorie, chiediamo e pretendiamo chiarezza e garanzie non solo per il nostro lavoro, ma per la dignità dell’informazione e del nostro giornale, definito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella pilastro di democrazia”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

John Elkann vende la Stampa, giornalisti aprono una pagina Instagram e lo criticano di nuovo: “Atteggiamento inqualificabile”John Elkann ha deciso di vendere La Stampa, e i giornalisti hanno reagito aprendo una pagina Instagram per criticare il suo atteggiamento.

John Elkann “oligarca in silenzio” vende La Repubblica, i giornalisti scioperano per altri due giorni: “Trattativa senza trasparenza"John Elkann continua a mantenere il massimo riserbo sulla vendita di La Repubblica.

