Arte Fiera 2026 | Grand Hotel Majestic gia Baglioni celebra l’arte contemporanea con la mostra di R

Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con l’inaugurazione della mostra personale di Roberto Miglietta, intitolata *Dal filo al ferro: alchimie sostenibili*. L’esposizione, aperta al pubblico dal 29 gennaio al 28 febbraio 2026, si svolge all’interno del prestigioso palazzo in via dell’Indipendenza, un luogo che da sempre incarna il legame tra eleganza, storia e innovazione. L’evento si inserisce nel programma culturale ufficiale della fiera, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’arte che non si limiti alla forma, ma che abbia un senso etico e ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

