Questo fine settimana potrebbe essere decisivo per l'assegnazione dello scudetto, anche se non si tratta di un vero e proprio match ball. La vittoria dell’Inter dipende da altri risultati, ma se l’esito sarà positivo, la squadra potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla conquista del titolo. Le partite in programma questa giornata sono particolarmente attese dai tifosi, che sperano in un passo decisivo verso il tricolore.

Non è un vero match-ball, perché non dipende solo dall'Inter, eppure questo può già essere il week-end dello scudetto. Complice il calendario spezzatino, la banda Chivu dovrà aspettare fino alle 23 di domenica per capire se è già tempo di stappare quello buono. Serve che Napoli e Milan facciano un risultato peggiore dell'Inter per trasformare in aritmetico quello che già è stato decretato dalla logica. Comincia stasera il Napoli, che ospita la Cremonese allo stadio Maradona. Potrebbe essere meno semplice di qual che racconta la classifica. Conte medita di lasciare fuori per scelta tecnica Anguissa e De Bruyne, dopo averli rimpianti a lungo quando non c'erano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Match point scudetto

Inter spreca il match point Scudetto

Notizie correlate

Inter-Cagliari, match point scudetto per Chivu: pronosticoI nerazzurri aprono a San Siro la 33ª giornata contro la squadra di Pisacane: vincendo ancora metterebbe pressione a Conte e agli azzurri Sarà...

Leggi anche: Conegliano-Milano, gara3 scudetto: primo match point per le Pantere

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Inter, domenica prossima il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari; Inter campione d’Italia se… Col Torino primo match point: le combinazioni per lo scudetto; Inter e la festa Scudetto: 26 aprile primo match point, ma Napoli e Milan possono rinviare tutto; Inter, scudetto già a Torino? Il primo match point passa da Napoli-Cremonese e dal duello Champions tra Milan e Juve.

Match point scudettoNon è un vero match-ball, perché non dipende solo dall'Inter, eppure questo può già essere il week-end dello scudetto. Complice il calendario spezzatino, la banda Chivu dovrà aspettare fino alle 23 di ... ilgiornale.it

Jasmine Paolini al bivio di Madrid e il match point della Reyer: perché oggi è un giovedì cruciale per i nostri coloriJasmine Paolini debutta al Madrid Open e Venezia sfida Schio nel match point Scudetto nel basket, che giornata decisiva per lo sport italiano ... abruzzo.cityrumors.it

Le lagunari sciupano il match point casalingo. L'assegnazione dello scudetto alla bella di gara tre, domenica alle 20,15 a Schio. - facebook.com facebook

’ Il match point di Haak CAMPIONESSE #DAZN x.com