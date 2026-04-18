Domenica 19 aprile alle 18 si disputerà gara 3 della finale scudetto tra Conegliano e Milano. La partita rappresenta il primo match point per le Pantere, che cercano di chiudere la serie e conquistare il titolo. Milano, invece, si prepara a affrontare l’ultima sfida per prolungare la competizione. La gara si svolgerà in trasferta per le milanesi, con un obiettivo chiaro: evitare l’eliminazione.

Conegliano vede il traguardo, Milano l’ultima curva da affrontare. Gara3 della finale scudetto, in programma domenica 19 aprile alle 18.00 al Palaverde di Villorba, mette già in palio il titolo: la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano è avanti 2-0 nella serie e ha il primo match point per conquistare l’ennesimo tricolore, mentre la Numia Vero Volley Milano è chiamata all’impresa in trasferta per riaprire la contesa. Dopo i primi due episodi della serie, il quadro tecnico appare abbastanza delineato: Milano ha dimostrato di poter stare dentro la finale, ma per battere questa Conegliano serve una continuità che finora non è riuscita a garantire.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano-Milano, gara3 scudetto: primo match point per le Pantere

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