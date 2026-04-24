Match della verità a Napoli Cremonese l’ora di osare

Stasera alle 20.45, la Cremonese sarà in campo al Maradona di Napoli per una partita di grande rilevanza. La squadra lombarda affronta questa sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro una delle formazioni più solide del campionato. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra che cerca di sfruttare ogni occasione per sorprendere l’avversario.

A caccia dell’impresa. La Cremonese, questa sera alle 20.45, scenderà in campo al Maradona di Napoli con l’obbligo di trasformare un turno sulla carta proibitivo in un “colpaccio“. Il Cagliari è volato a +5 e, a braccetto con i grigiorossi in terzultima posizione, c’è il Lecce che, dal canto suo domani sera (sempre alle 20.45) giocherà in trasferta al Bentegodi contro un Verona a un passo dalla retrocessione. Giampaolo si è detto pronto ad affrontare questa nuova sfida che si preannuncia tutta in salita: "Non dobbiamo guardare troppo all’avversario che ben conosciamo. Le partite vanno giocate e questa per noi vale oro. Al 95’ tireremo le somme".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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