Carnevale | Lukaku decisivo io li metterei insieme Il Napoli ora deve osare

Durante il Carnevale, si è parlato di Lukaku come elemento decisivo e si è suggerito di metterlo in coppia con un altro attaccante. Si è discusso anche del rientro di Lukaku, dell’attesa per De Bruyne, del ruolo di McTominay e della crescita di Hojlund. Sono queste le principali tematiche affrontate in un contesto che coinvolge vari calciatori e situazioni legate al calcio di alto livello.

Andrea Carnevale, bomber del primo scudetto azzurro, analizza il momento del Napoli in un'intervista concessa a Il Mattino, sottolineando le difficoltà ma anche le potenzialità della squadra di Conte. Come riportato da Il Mattino, Carnevale parte da una premessa chiara: «Sono dalla parte di Conte quando dice che la squadra sta facendo l'impossibile. Senza Anguissa, McTominay, Lukaku e De Bruyne è durissima. Sono quattro giocatori insostituibili».