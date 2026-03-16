L’ora della verità per Nicola Cremonese bivio salvezza

Questa sera alle 20.45, la Cremonese affronta la Fiorentina in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La squadra lombarda, in una fase cruciale della stagione, cerca punti fondamentali per evitare la retrocessione. La sfida si svolge allo stadio locale, con i tifosi pronti a sostenere i loro giocatori in un momento chiave.

Ultima spiaggia? Sicuramente, no. Ma molto probabilmente, sì. Questa sera, ore 20.45, la Cremonese ospita la Fiorentina e si gioca una fetta consistente di salvezza. Scontro diretto, infatti, allo Zini: i grigiorossi devono ritrovare quella vittoria che manca da oltre tre mesi, per poter così scavalcare la Viola e agganciare il Lecce al quartultimo posto. Viceversa, anche se da un lato il distacco dai salentini resterebbe invariato, un altro ko sarebbe letale per il morale e la panchina di Davide Nicola. Il tecnico affronta di petto la situazione: "Niente panico, questo è un gioco. Serve però il coraggio di fare ciò che si prova in settimana. Questa squadra ha bisogno ri-dimostrare a sé stessa che è in grado di poterlo fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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