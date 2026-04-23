Madrid il Masters 1000 Sinner con Bonzi Berrettini già out

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, gli italiani hanno concluso anzitempo la loro partecipazione. Bellucci ha perso al primo turno contro Dzumhur con un punteggio di 2-6 4-6, mentre Berrettini è stato eliminato da Prizmic con un risultato di 3-6 4-6. Sonego ha subito una sconfitta in due set contro Lajovic, 3-6 6-7, e Cinà è stato battuto da Moeller con il punteggio di 4-6 6-7.

Non un mercoledì da leoni propriamente detto, quello degli azzurri ieri all’ Atp 1000 di Madrid. Tutti fuori al primo turno del prestigioso torneo sulla terra rossa Bellucci (2-6 4-6 con Dzumhur), Berrettini (3-6 4-6 contro Prizmic), Sonego (3-6 6-7 a favore di Lajovic) e Cinà (4-6 6-7 con Moeller). Nel femminile, esordio amaro per Cocciaretto, sconfitta da Parks 3-6 2-6. E’ invece Tyra Grant, 18 anni, ad avanzare battendo la francese Jacquemot (n.62 Wta) 6-2 6-2. E’ la prima vittoria Wta per l’azzurra n. 262, che ora sfiderà al secondo turno Cirstea (n.26). Alla fine Berrettini ha sfogato la frustrazione con il suo angolo: "Cosa mi parli di tennis? Non sono in grado di competere, lo vedi o no?".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Madrid, il Masters 1000. Sinner con Bonzi, Berrettini già out Notizie correlate Masters 1000 Monte Carlo: Sinner avanti 3-0 nei precedenti con Machac. Berrettini ha già vinto contro FonsecaSono due gli italiani che si preparano per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo, il primo grande appuntamento su terra rossa della... Prizmic-Berrettini Masters 1000 Madrid: errore horror di Matteo sotto reteBrutta partita per Matteo Berrettini, che perde contro il giovane tennista croato Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Madrid Open, si parte: la guida al torneo; Disastro Italia a Madrid: en-plein di sconfitte, out anche Sonego e Cocciaretto. Sinner-Bonzi, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvAvversario francese al debutto alla Caja Màgica per Jannik, fresco di numero uno al mondo e a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 ... corrieredellosport.it Madrid Open, il programma di oggi: partite e orariProsegue il Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il 1° turno del tabellone maschile, dove non sono impegnati giocatori italiani, in attesa del debutto ... sport.sky.it Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com Scopriamo la prossima avversaria di Tyra Grant a Madrid - facebook.com facebook