Chef Raffaldini in cattedra al Bassini | Dal cibo sano parte la prevenzione

Lo chef Giovanni Raffaldini ha fatto tappa all’ospedale Bassini, dove ha tenuto una lezione di cucina rivolta a pazienti, caregiver e operatori sanitari. Durante l’incontro, ha mostrato come si può migliorare il sapore dei cibi ipoproteici, spiegando passo passo come ottimizzare le tecniche di cottura. Raffaldini ha voluto sottolineare che partire da un’alimentazione sana rappresenta il primo passo per la prevenzione. La sua esperienza ha coinvolto tutti, portando esempi pratici e consigli utili per rendere più gustosi i piatti

Lo chef Giovanni Raffaldini in cattedra all'ospedale Bassini, dove ha fatto lezione e cucinato per pazienti, caregiver e operatori sanitari, illustrando in modo pratico come ottimizzare la cottura dei prodotti ipoproteici per valorizzarne il sapore. Formazione alimentare e gusto nella mensa del nosocomio cittadino, per un evento dedicato ai malati nefropatici, cioè quelli affetti da malattia renale cronica. Lo chef si è focalizzato sulla corretta preparazione degli alimenti ipoproteici. L'iniziativa ha coinvolto oltre 20 pazienti insieme ai rispettivi caregiver. "Un modo concreto per fare prevenzione", ha sottolineato il direttore generale dell'Asst Nord Milano, che ha accolto e ringraziato gli utenti e le famiglie per l'adesione all'iniziativa e i professionisti che quotidianamente cercano di offrire servizi sempre più vicini ai bisogni dei pazienti.

