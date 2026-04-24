Master universitario eCampus in Progettazione teatro e cinema per la scuola competenze culturali e didattiche per una scuola creativa e inclusiva

Un nuovo master universitario si concentra sull'uso del teatro e del cinema come strumenti didattici nelle scuole. Il percorso formativo mira a sviluppare competenze culturali e didattiche, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più creativo e inclusivo. Il corso, organizzato dall’università, offre approfondimenti sulle tecniche teatrali e cinematografiche applicate alla didattica, proponendo un approccio pratico e teorico per insegnanti e professionisti del settore.

Teatro e cinema diventano sempre più strumenti didattici efficaci per favorire apprendimento, espressione creativa e cittadinanza attiva e l’università eCampus propone un percorso formativo innovativo e professionalizzante pensato per docenti, formatori e operatori culturali: il Master di I livello in “Progettazione teatro e cinema per la scuola”. A chi si è rivolto e obiettivi formativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo... Master eCampus “La professione docente nella scuola di oggi”. Competenze moderne per il docente contemporaneoL’università eCampus ha attivato il Master “La professione docente nella scuola di oggi”, un percorso strutturato per aggiornare e potenziare le... Contenuti utili per approfondire Si parla di: PNRR 2026: corsi e master di alta formazione professionale - Salernonotizie.it. Primo Master universitario pagabile in Coin virtuali: corso in Digital marketingTaTaTu e eCampus lanciano il primo Master, presente nel programma dell'università telematica, pagabile in TTU Coin, la moneta che può essere accumulata sulla piattaforma ideata da Andrea Iervolino. Si ... ilsole24ore.com I nuovi master dell’Università eCampus, percorsi ideali per docenti già abilitati o specializzati che potranno avere il riconoscimento di 30 CFUI nuovi Master dell’università eCampus sono stati progettati appositamente per chi ha già conseguito percorsi abilitanti o di specializzazione e desidera ottenere in tempi brevi un ulteriore titolo ... orizzontescuola.it