Massimo Sandri è il nuovo direttore di Coldiretti Venezia

Da lunedì 11 maggio, Massimo Sandri assumerà il ruolo di direttore di Coldiretti Venezia, succedendo a Giovanni Pasquali, che si era ritirato qualche mese fa. Sandri è stato nominato per guidare l’associazione nel territorio veneto, con l’obiettivo di coordinare le attività e rappresentare gli interessi degli agricoltori locali. La nomina è stata ufficializzata nelle settimane scorse, e il nuovo direttore inizierà a svolgere le sue funzioni a partire dalla data stabilita.