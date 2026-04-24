Massimo Sandri è il nuovo direttore di Coldiretti Venezia
Da lunedì 11 maggio, Massimo Sandri assumerà il ruolo di direttore di Coldiretti Venezia, succedendo a Giovanni Pasquali, che si era ritirato qualche mese fa. Sandri è stato nominato per guidare l’associazione nel territorio veneto, con l’obiettivo di coordinare le attività e rappresentare gli interessi degli agricoltori locali. La nomina è stata ufficializzata nelle settimane scorse, e il nuovo direttore inizierà a svolgere le sue funzioni a partire dalla data stabilita.
: entrerà in carica da lunedì 11 maggio, raccogliendo il testimone da Giovanni Pasquali, già da qualche mese in pensione. Il suo compito sarà guidare la federazione di Venezia, che conta circa 4000 associati, espressione della vitalità e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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