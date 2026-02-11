GAMM Game Museum | Massimo Triulzi è il nuovo Direttore

Il GAMM Game Museum di Roma ha scelto Massimo Triulzi come nuovo direttore. La nomina punta a rafforzare il ruolo del museo nel raccontare il videogioco come linguaggio, industria e fenomeno sociale. Triulzi prende il comando di una realtà che negli ultimi anni ha visto crescere il suo peso nel panorama culturale italiano.

Il GAMM Game Museum (Il Museo del Videogioco di Roma) annuncia la nomina di Massimo Triulzi alla carica di Direttore, affidandogli la guida di una realtà che, nel panorama culturale italiano, racconta il videogioco come linguaggio, industria e fenomeno sociale. Triulzi succede a Marco Accordi Rickards, che il museo ringrazia per il lavoro svolto e per aver contribuito a consolidare l’identità di questa istituzione culturale. La nuova Direzione potrà contare su uno staff rinnovato, con l’obiettivo di accompagnare il museo in una fase di rilancio, rafforzando progettualità, programmazione culturale e dialogo con la community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

