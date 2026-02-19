Laurea a Venezia gli anni in Svizzera e parla quattro lingue | chi è il nuovo direttore di Miramare

Guido Comis, originario di Pordenone, è diventato il nuovo direttore di Miramare dopo aver studiato a Venezia e trascorso alcuni anni in Svizzera. La sua formazione comprende la maturità al liceo Grigoletti, una laurea in Lettere alla Ca’ Foscari e una specializzazione in storia dell’arte all’Università di Milano, tutte concluse con il massimo dei voti. Comis parla fluentemente quattro lingue, tra cui il francese e il tedesco, e ha lavorato in diversi musei europei. La sua esperienza si riflette anche nel recente progetto di restauro di un dipinto del Settecento.

Guido Comis è stato nominato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Eredita il "regno" di Andreina Contessa, la direttrice che più di ogni altro professionista ha fatto per il museo e il parco Il pordenonese Guido Comis è il nuovo direttore di Miramare. Maturità al Grigoletti, laurea in Lettere alla Ca' Foscari e una specializzazione in storia dell'arte all'Università di Milano, queste ultime due completate con il massimo dei voti. Il curriculum di Comis, nato nel 1971 a Pordenone e nominato al vertice del Museo e parco di Miramare dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, è di tutto rispetto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

In Toscana l’amore parla tutte le lingue: uno sposo su quattro vien da lontanoIn Toscana, l’amore supera ogni confine, con un matrimonio su quattro che coinvolge coppie internazionali.

Leggi anche: Inter Venezia arbitro: ecco chi sarà il direttore di gara

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.