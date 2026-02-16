Referendum Giustizia il ministro Nordio vuole l'elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del No

Il ministro Nordio ha chiesto di conoscere chi ha finanziato il comitato del No al referendum sulla giustizia, dopo che la sua capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati per ottenere l'elenco delle donazioni. La richiesta mira a chiarire chi abbia contribuito con fondi al fronte contrario alla riforma, coinvolgendo anche alcuni nomi noti nel settore. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le parti, con alcune donazioni che hanno attirato l’attenzione dei media.

La capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati con una richiesta: rendere pubblico l'elenco di tutte le persone che hanno finanziato con una donazione il comitato per il No al referendum sulla giustizia. La richiesta nasce da un'interrogazione di Forza Italia contro possibili "conflitti d'interessi" per i magistrati dell'Anm.