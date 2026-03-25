Il Tribunale di Avellino ha emesso ieri una sentenza di assoluzione per una donna imputata di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare a Monteforte Irpino. La donna viveva con la madre, gravemente malata, in un alloggio che aveva occupato senza titolo. La decisione è stata presa per tenuità del fatto.

Il Tribunale di Avellino riconosce lo stato di necessità. Novanta giorni per le motivazioni Nella giornata di ieri, 24 marzo 2026, il Tribunale di Avellino ha pronunciato la sentenza nel processo a carico di una donna, imputata per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Monteforte Irpino. Il giudice monocratico, dott.ssa Guida Zarrella, l’ha assolta applicando l’art. 131-bis del codice penale: il fatto sussiste, ma è di particolare tenuità. L’accusa si basava su due capi: l’occupazione dell’alloggio, contestata ai sensi dell’art. 633 c.p., e il danneggiamento della porta d’ingresso. Su quest’ultimo punto, la difesa ha ridimensionato la portata dell’episodio: non si trattava di una porta sfondata, ma di una serratura sostituita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Assolta per tenuità del fatto: donna occupa alloggio popolare a Monteforte con la madre gravemente malata

Articoli correlati

Perde la casa popolare per i precedenti dell’ex: madre malata lancia un appello al ComuneHa riconsegnato la casa a ottobre 2025, ma non ha trovato un altro posto dove stare con le figlie (una, minore, è titolare di 104).

Donna senzatetto trovata morta a Roma: ipotesi cause naturali, era gravemente malataMorte naturale è l'ipotesi sul decesso di una donna senzatetto in via Togliatti a Roma.

Approfondimenti e contenuti su Assolta per tenuità del fatto donna...

Discussioni sull' argomento APRILIA, IL PONTE IN AREA VINCOLATA TRA FRALES E PAGURO: IMPUTATI ASSOLTI, MA CONDANNATI AL RISARCIMENTO DEL COMUNE; Agropoli, assolta per tenuità la donna che aggredì due agenti della polizia locale nel 2021.

Riccione, rubò alcol e soldi al ristorante: assolto 34enne per particolare tenuità del fattoGiuseppe De Domenico, 34 anni ed ex campione europeo di kickboxing, è stato assolto dall’accusa di due furti al ristorante Moscabianca di Riccione. La giudice Adriana Cosenza ha riconosciuto la ... altarimini.it

Accusato di aver spostato la propria auto sotto sequestro, assolto 48enne. Lieve tenuità del fattoMATINO (Lecce) - Avendo in custodia l'autovettura di sua proprietà, un’Alfa Romeo 156 sequestrata il 20 gennaio 2020 dai Carabinieri della compagnia di ... corrieresalentino.it

Anarchici: arrestata ma assolta in processo Fai-Fri, niente risarcimento. Tre anni fra carcere e domiciliari. Pronuncia della Corte d'appello di Torino #ANSA x.com

Eliana Como. . «Non una di meno» significa che non deve accadere mai più. Valentina è stata uccisa a Bergamo. C’è un colpevole, é il marito. Ma la città intera non può sentirsi assolta. Le forze dell’ordine, le istituzioni, i benpensanti, gli sciacalli, gli uomini in - facebook.com facebook