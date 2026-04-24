A Massignano, il consigliere Michele Silla ha segnalato l’assenza di illuminazione lungo alcune strade e sulla Ciclovia Adriatica, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini. La questione riguarda le zone che risultano prive di luci, creando potenziali rischi per pedoni e ciclisti. La denuncia è stata fatta attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti in corso.

? Cosa sapere Il consigliere Michele Silla denuncia il buio su strade e Ciclovia Adriatica a Massignano.. Il contenzioso con Ferrovie dello Stato blocca anche il sistema di videosorveglianza locale.. Il buio avvolge le strade di Massignano da diverse serate, spingendo il consigliere comunale Michele Silla a denunciare un pericolo concreto per la sicurezza dei residenti dopo aver documentato l’assenza di luce in diverse zone del territorio. La segnalazione, portata avanti dal rappresentante del gruppo PartecipAzione, evidenzia come il problema non riguardi una semplice questione estetica o di decoro urbano, ma colpisca direttamente la tranquillità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massignano nel buio: allarme sicurezza tra strade e ciclovia

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