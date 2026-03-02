Investimenti al buio e lavori incompleti | perché la ciclovia della Valtiberina è un monumento all' inefficienza

La ciclovia della Valtiberina è al centro di numerose critiche a causa di investimenti effettuati senza chiarezza e lavori rimasti incompleti. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra residenti e amministratori locali, che segnalano ritardi e mancanze di trasparenza nel progetto. La questione evidenzia problemi di gestione e di coordinamento tra le diverse fasi di realizzazione.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Investimenti al buio e lavori incompleti: perché la ciclovia della Valtiberina è un monumento all'inefficienza. L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana nel Novembre 2022 ha approvato il progetto definitivo per la "realizzazione ciclopista dell'arno – itinerario fra i fiumi Arno e Tevere fra Arezzo e Sansepolcro, lungo l'antico tracciato della ferrovia dismessa Arezzo-Fossato di Vico – stralcio tevere: comuni di Monterchi, Anghiari, Sansepolcro". La realizzazione della ciclopista Arezzo-Sansepolcro avverrà per stralci funzionali. Il primo stralcio avrebbe dovuto permettere la creazione...