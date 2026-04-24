Massa San Nicola la Città metropolitana smentisce nuove frane

La Città Metropolitana di Messina ha confermato che sulla strada provinciale 45, vicino a Massa San Nicola, non ci sono state nuove frane. Questa precisazione arriva in risposta alle recenti notizie che avevano segnalato un possibile evento franoso nel tratto interessato. Finora, non sono stati registrati altri crolli o dissesti nella zona.

In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, la Città Metropolitana di Messina chiarisce che lungo la strada provinciale 45, nel tratto in prossimità di Massa San Nicola, non si è verificato alcun nuovo evento franoso. L’area interessata resta esclusivamente quella già coinvolta dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pericolo alberi tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio, cedimenti di rami hanno coperto alcuni trattiRischi di cedimento di alberi sulla strada tra Massa San Giorgio e Massa San Nicola, sull'arteria poco prima della frana. Leggi anche: Nuova frana a Massa San Nicola Altri aggiornamenti Temi più discussi: Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45; Messina, frana ancora la strada a Massa San Nicola; Depurazione, la Regione affida al commissario 30 progetti da 350 milioni: interventi su impianto di Tono e Capo d’Orlando; Cultura, turismo e lavoro: candidati a confronto. Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45MESSINA. Si comunica a tutti gli automobilisti che sulla Strada Provinciale 45, in località Villaggio Massa San Nicola, al km 11 circa, si sono verificati nuovi cedimenti nel tratto già oggetto di la ... letteraemme.it Messina, frana ancora la strada a Massa San NicolaAncora un cedimento lungo la strada provinciale 45 a Massa San Nicola, nello stesso tratto già interessato, lo scorso 10 gennaio, da una voragine che aveva inghiottito un’autovettura, causando il feri ... messina.gazzettadelsud.it In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, la Città Metropolitana di Messina chiarisce che lungo la strada provinciale 45, nel tratto in prossimità di Massa San Nicola, non si è verificato alcun nuovo evento franoso. facebook