Banco Bpm e Cna hanno deciso di mettere a disposizione 10 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese, oltre che all'artigianato, nella provincia di Massa e Carrara. Il fondo Plafond Cna sarà attivo fino al 2027, con l’obiettivo di aiutare le imprese locali a sostenersi e svilupparsi nel prossimo futuro. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale della zona.

? Cosa sapere Banco Bpm e Cna stanziano 10 milioni di euro per le PMI di Massa-Carrara.. Il fondo Plafond Cna sarà operativo per sostenere le imprese locali fino al 2027.. Dieci milioni di euro per sostenere il credito delle imprese nel territorio di Massa e Carrara: Banco Bpm e Cna hanno siglato un accordo strategico per potenziare le piccole e medie realtà produttive della provincia. L’iniziativa, che vede coinvolti direttamente gli artigiani e le PMI locali, punta a unire la forza finanziaria del gruppo bancario alla conoscenza capillare del tessuto economico garantita dalla Cna. L’intesa si basa su una collaborazione volta a integrare strumenti di consulenza avanzata e soluzioni di finanziamento mirate, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle risorse necessarie per la crescita aziendale e la gestione operativa quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa e Carrara: 10 milioni per rilanciare le PMI e l’artigianato

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