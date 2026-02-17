Artigianato italiano | 10 anni di crisi e 128mila imprese chiuse ora serve una nuova legge per rilanciare il settore

Negli ultimi dieci anni, l’artigianato italiano ha perso circa 128 mila imprese a causa di una crisi lunga e difficile, che ha colpito duramente il settore. Questa crisi ha portato molte botteghe a chiudere, lasciando vuoti nelle piazze di molte città. Ora, per rilanciare l’artigianato, i rappresentanti del settore chiedono una nuova legge che favorisca la ripresa e supporti le piccole imprese. Nel 2025, si registra un timido segnale di ripresa, con 187 aziende in più rispetto all’anno precedente.

L'Artigianato Italiano in Bilico: Un Decennio di Sfide e la Richiesta di una Nuova Legge. L'artigianato italiano, pilastro del Made in Italy, mostra segnali di resilienza nel 2025 con un leggero aumento di 187 imprese attive. Tuttavia, il bilancio degli ultimi dieci anni è pesantemente negativo: 128mila aziende hanno chiuso i battenti, sollevando un allarme che spinge la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) a chiedere una riforma urgente della legge quadro del settore, risalente al 1985. Una Contrazione Diffusa, Ma Non Uniforme. La perdita di 128mila imprese artigiane in un decennio rappresenta una ferita profonda per il tessuto economico nazionale.