Guardie Ambientali | rinnovata la convenzione con il Comune per una maggiore sorveglianza

Le Guardie Ambientali hanno rinnovato la convenzione con il Comune per rafforzare la sorveglianza sul territorio. La decisione nasce dalla necessità di prevenire il degrado ambientale e contrastare gli incendi boschivi. Le guardie intensificheranno i controlli nelle zone più a rischio, soprattutto nelle contrade. Aggiungono pattuglie durante le ore serali e nei fine settimana. La collaborazione mira a tutelare meglio le aree naturali più vulnerabili del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Monitoraggio, controllo e sorveglianza ambientale sull’intero territorio comunale con un occhio particolare alle contrade. Sono questi i punti più qualificanti della rinnovata Convenzione sottoscritta tra Asia, Comune di Benevento e Guardie ambientali che ha il fine di puntare sulla prevenzione e sul contrasto agli sversamenti illeciti, all’abbandono incontrollato dei rifiuti e ai comportamenti non conformi rispetto alle regole del servizio di raccolta differenziata. Nel momento in cui si riavvia la collaborazione, è stato tracciato il bilancio delle attività poste in essere lo scorso anno, grazie all’attività sinergica tra volontari ambientali, Polizia Municipale e personale operativo di Asia: il dato più rilevante è stato quello delle 140 sanzioni amministrative elevate nei confronti di coloro hanno violatole regole del conferimento e smaltimento rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FOTO/ Controlli ambientali, siglata la convenzione con l’ArpacAnacleto Colombiano, presidente della Provincia di Caserta, ha firmato una convenzione con Stefano Sorvino, direttore generale dell’ARPAC, per aumentare i controlli ambientali nel 2026.

Le guardie ambientali. Nuova intesa con la giunta. C’è l’accordo fino al 2028Il Comune ha rinnovato la convenzione con le Guardie ambientali metropolitane per il triennio 2026-2028, rafforzando la collaborazione e ampliando il ruolo delle guardie.