Sorrisi a domicilio il progetto di odontoiatria sociale per pazienti con fragilità in assistenza domiciliare è attivo nel Distretto Socio Sanitario 5 di Martina Franca e Crispiano

A Martina Franca e Crispiano parte il progetto “Sorrisi a domicilio”. L’obiettivo è portare cure odontoiatriche direttamente nelle case di pazienti fragili, parzialmente dipendenti o non autosufficienti. Le équipe specializzate si spostano per garantire assistenza senza che le persone debbano spostarsi, migliorando così la qualità di vita di chi vive in condizioni di difficoltà. La novità interessa i distretti socio-sanitari e punta a rafforzare il sostegno alle famiglie.

Tarantini Time Quotidiano Portare le cure odontoiatriche a casa dei pazienti fragili, parzialmente dipendenti o non autosufficienti in assistenza domiciliare. Questo è l’obiettivo del progetto “Sorrisi a domicilio”, iniziativa di odontoiatria sociale attiva nel distretto socio sanitario 5 di Martina Franca e Crispiano, rivolta ai pazienti “special needs” in assistenza domiciliare integrata. Nel progetto collaborano sinergicamente la dottoressa Maria Giovanna Cappelli, che ha coordinato la definizione del protocollo operativo e l’integrazione nei percorsi assistenziali territoriali; gli odontoiatri Raffaele Bafunno e Maria Amelia Pomarico; l’igienista dentale Angela Rosato, ideatrice e proponente dell’iniziativa, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

