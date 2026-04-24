Le associazioni di categoria che rappresentano gli operatori del mercato settimanale del mercoledì a Martina Franca hanno diffuso un comunicato congiunto in cui esprimono soddisfazione per la recente riorganizzazione del mercato. Secondo quanto riportato, le organizzazioni sono contente delle modifiche apportate e si dichiarano pienamente soddisfatte dei risultati ottenuti. La notizia riguarda la risposta degli ambulanti alle novità introdotte nel mercato locale.

Di seguito il comunicato congiunto: Le Associazioni di Categoria che rappresentano gli operatori del mercato settimanale del mercoledi di Martina Franca, si dichiarano pienamente soddisfatte del risultato ottenuto nella riorganizzazione dello stesso. Una procedura lunga e complessa che ci ha coinvolto direttamente piu volte con incontri,sopralluoghi e studi di fattibilità, per concertare le esigenze cittadine con quelle degli operatori commerciali. Un iter che era in stallo da oltre un decennio che invece è stato concluso in soli sei mesi grazie al Sindaco Gianfranco Palmisano, l’Assessore Francesco Aquaro, tutto lo staff dell ufficio SUAP e al nostro supporto con un’ apertura al confronto e alla ricerca di una soluzione concreta e definitiva.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: ambulanti, organizzazioni “pienamente soddisfatte” del nuovo mercato settimanale Comunicato congiunto

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