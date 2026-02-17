Un nuovo poliambulatorio per l’Ambulatorio Solidale di Martina Franca

L’Ambulatorio Solidale di Martina Franca apre un nuovo poliambulatorio questa mattina alle 11, dopo aver ricevuto fondi pubblici per ampliare i servizi offerti ai cittadini più poveri. La decisione arriva in seguito alla richiesta di supporto da parte delle associazioni locali, che hanno evidenziato la crescente domanda di assistenza medica gratuita. Ora, i residenti potranno usufruire di visite specialistiche e cure di base più facilmente, senza dover affrontare lunghi spostamenti o costi elevati.

L'Ambulatorio solidale di Martina Franca, Ente del terzo settore attivo nell'assistenza sanitaria alle persone che vivono un disagio economico e sociale, alle ore 11.00 di domenica 22 febbraio, inaugura la nuova sede del poliambulatorio, in via Cesare Pavese n.64 a Martina Franca. Accolti da Mario Motolese, Presidente Ambulatorio solidale di Martina Franca, parteciperanno alla cerimonia Donato Pentassuglia, Assessore alla Sanità Regione Puglia, Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca e Presidente della Provincia di Taranto, Elena Convertini, Assessore comunale alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona.

