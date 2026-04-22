Martina Franca riorganizzato il mercato settimanale | riaprono diverse strade alla viabilità

A Martina Franca, è stata adottata una nuova configurazione per il mercato settimanale, con l’obiettivo di riorganizzare gli spazi e migliorare la viabilità. La modifica è stata presentata ufficialmente in piazza Filippo D’Angiò, e da oggi alcune strade circostanti sono state riaperte al traffico. La riorganizzazione interessa diverse aree della città e mira a rendere più agevole l’accesso e la circolazione durante le giornate di mercato.

Tarantini Time Quotidiano È entrata in vigore la nuova configurazione del mercato settimanale di Martina Franca, presentata simbolicamente in piazza Filippo D’Angiò. L’intervento ha comportato una redistribuzione degli spazi destinati agli ambulanti, con effetti diretti sulla circolazione urbana. Alcune strade, in precedenza occupate dalle bancarelle, tornano ora completamente accessibili al traffico. La scelta riguarda in particolare le vie limitrofe all’Ateneo Bruni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e facilitare gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie legate alle attività scolastiche. La nuova disposizione tiene conto del numero effettivo degli operatori autorizzati, pari a 276, e introduce un aggiornamento del piano di sicurezza, assente da diversi anni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, riorganizzato il mercato settimanale: riaprono diverse strade alla viabilità Notizie correlate Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l'emergenza maltempo, resta chiuso il viadotto Colle CastagnaNel pomeriggio di giovedì 9 aprile, si è riunito il Centro operativo vomunale (Coc) del Comune di Fossacesia, presieduto dal sindaco Enrico Di... Xylella, al via gli interventi del Comune di Martina Franca su strade e aree agricoleTarantini Time Quotidiano Sono partiti in questi giorni gli interventi disposti dal Comune per il contenimento della Xylella fastidiosa, con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Martina Franca, Ernesto Maria Ruffini alla Cristo Re; Martina Franca, press tour di EGO Food Fest: arrivano chef e giornalisti; Panatta, Lucchetta, Cacciatori, Graziani, Castrogiovanni: campioni a Martina Franca; Go kart, la truppa pratese all’assalto della finale nazionale. Martina Franca: da oggi il mercato settimanale ridimensionato Inaugurazione in mattinataUn’ottantina di bancarelle in meno rispetto a prima, alcune strade del traffico urbano che restano aperte anche il mercoledì mattina mentre prima no. Queste le caratteristiche principali del mercato s ... noinotizie.it Martina Franca: ecco come sarà il mercato settimanale Da mercoledì prossimoDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: A partire da mercoledì prossimo 22 aprile il mercato settimanale di Martina avrà una nuova organizzazione. L’area destinata alle attività ... noinotizie.it Onoranze Funebri Abbracciavento srl | Martina Franca - facebook.com facebook