Marinella annuncia un conto alla rovescia, segnalando ritardi significativi nelle operazioni sulle spiagge. La giunta viene chiamata a spiegare come si sia arrivati a questa situazione, secondo quanto dichiarato, comprimendo i diritti dei residenti e degli operatori balneari di accedere al mare. La questione riguarda i tempi di intervento e le conseguenze di eventuali disagi o caos che potrebbero verificarsi.

"La giunta ha il dovere, politico e morale, di spiegare alla città come sia stato possibile arrivare a questo punto, comprimendo il diritto dei sarzanesi e degli operatori balneari di vivere e godere del proprio mare". La capogruppo del Pd Beatrice Casini, in vista della scadenza per avviare le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime fissata dal Tar il 30 aprile, interviene sulla situazione di Marinella, sollevando dubbi sull’operato dell’amministrazione. "Dopo ben otto anni la giunta si ritrova oggi a rincorrere scadenze imposte dai tribunali trascinando il litorale sarzanese in una situazione di caos e incertezza mai vista prima – puntualizza la consigliera dem – Non si tratta di un imprevisto, ma della conseguenza diretta di anni di inerzia, rinvii e scelte sbagliate".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella, conto alla rovescia: "Sulle spiagge pesanti ritardi. Così si rischiano caos e disagi"

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