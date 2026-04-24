Nella città si è acceso un acceso confronto tra il sindaco e l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio riguardo a un concerto di Marilyn Manson. Il sindaco ha annunciato di aver impedito l’evento, mentre l’Arcidiocesi ha criticato la decisione, definendola come un atto di respingimento nei confronti del musicista. La discussione ha coinvolto anche il vescovo, che ha espresso posizioni divergenti rispetto alla posizione dell’amministrazione comunale.

Botta e risposta tra il sindaco Alan Fabbri e l’ Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sul concerto di Marilyn Manson. Dopo che il primo cittadino aveva detto di immaginare che era stata la Curia a dire no alla possibilità di ospitare il backstage della rockstar americana nel convento delle suore durante il concerto dell’11 luglio, è arrivata la replica della diocesi che ha espresso "sconcerto" ed ha assicurato che "nella vicenda non solo non c’entra, ma non ha proferito parola. Le suore - ha sottolineato il vescovo - sono in grado di decidere per se stesse". Anche Fabbri era stato sferzante: "Purtroppo le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, con cui non posso dire di avere ottimi rapporti, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marilyn Manson ’respinto’ dalle suore. Scontro frontale tra vescovo e sindaco

Notizie correlate

Leggi anche: "Marilyn Manson starà in convento dalle suore": l'annuncio incredibile del sindaco di Ferrara

Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara(Adnkronos) – Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Marilyn Manson ’respinto’ dalle suore. Scontro frontale tra vescovo e sindaco; Marilyn Manson, polemica a Ferrara: chi ha ancora paura di lui?; Marilyn Manson sarà ospitato in un convento di suore a Ferrara: chi è il rocker maledetto, noto per le sue provocazioni anticristiane; Marilyn Manson a Ferrara, la rockstar ospite delle suore? Arriva lo stop del convento.

Marilyn Manson non starà dalle suore: lo stop arriva dall’alto. Ma la Curia smentisce: Decisione non nostraFERRARA – Arriva (dall’alto) lo stop all’utilizzo del convento delle suore di San Vincenzo a Ferrara per ospitare gli artisti nel backstage di piazza Ariostea, dove ogni anno viene organizzato il fest ... dire.it

Marilyn Manson non entrerà nel convento delle suore. Il sindaco di Ferrara: Ordini dall'altoDietrofront sul caso Marilyn Manson a Ferrara: il Reverendo non sarà ospitato nel convento delle suore di San Vincenzo, tradizionalmente utilizzato .. ondarock.it

Le suore hanno ritirato la disponibilità al supporto del Ferrara Summer Festival, interrompendo anche l’ospitalità prevista per il concerto di MARILYN MANSON, dopo presunte “indicazioni dall’alto”. Il sindaco esprime rammarico per la decisione: "Nella mia ide - facebook.com facebook

Marilyn Manson in concerto a Ferrara: le suore negano l’ospitalità al cantante #MarilynManson #ferrarasummerfestival x.com