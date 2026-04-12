Roberta Valente - Notaio in Sorrento al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera Ratti

Su Rai 1 è iniziata la fiction che vede protagonista Maria Vera Ratti, incentrata sulla vita di una notaia di Sorrento. La protagonista, interpretata dall’attrice, torna nel suo paese natale per riprendere la carriera e sposare il suo storico fidanzato. La serie si concentra sulle vicende personali e professionali della protagonista nel contesto della città costiera. La produzione ha coinvolto attori locali e ambientazioni della zona.

Maria Vera Ratti debutta su Rai 1 con una nuova fiction intitolata Roberta Valente - Notaio in Sorrento. Ambientata nell'incantevole cornice della penisola sorrentina, tra limoneti profumati e scorci mozzafiato, la serie utilizza la città non solo come sfondo, ma come un vero e proprio personaggio che contrasta con la rigidità della protagonista. La produzione è una collaborazione tra Rai Fiction e Rodeo Drive, e il debutto è previsto stasera, in prima visione assoluta su Rai 1, con una programmazione strutturata in 4 serate. Roberta Valente è una donna profondamente segnata dalla perdita dei genitori avvenuta a soli cinque anni, un trauma che l'ha portata a sviluppare un'ossessiva necessità di controllo su ogni aspetto della sua esistenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera Ratti Leggi anche: Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1 “Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...