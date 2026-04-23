Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi rispondono alle accuse di Barbara D'Urso | Tutto falso

Mediaset e la società Fascino, legata a Maria De Filippi, hanno risposto alle accuse di Barbara D’Urso, definendole false. Pier Silvio Berlusconi, tramite l’avvocato di Mediaset, ha dichiarato che le affermazioni della conduttrice sono infondate e si tratta di un’azione legale in corso. La causa è stata intentata dalla D’Urso contro l’azienda, che ha negato ogni addebito.

Pier Silvio Berlusconi, attraverso l'avvocato di Mediaset Andrea Di Porto, respinge con forza le accuse mosse da Barbara D'Urso nella causa intentata contro l'Azienda. Fa lo stesso la Fascino di Maria De Filippi, che fa sapere a Fanpage.it di non aver mai avuto liste di approvazione per i personaggi dei loro programmi che erano destinati alle trasmissioni di D'Urso ai tempi del suo impiego a Cologno Monzese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, diritti non pagati e ingerenze: “Approvazione ospiti di De Filippi e Toffanin”Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale dopo l’uscita dalla tv: nessun accordo in mediazione. Barbara D’Urso trascina Mediaset in tribunale, guerra con Berlusconi, Toffanin e Maria De Filippi: accuse gravissimeQuando i riflettori si spengono, a volte le tensioni restano accese dietro le quinte. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maria De Filippi: Tutto in Una Notte, micro-drama per smartphone; Maria De Filippi lancia in Italia il microdrama per i social. Soap opera a misura di scroll; Microdrama in Italia con Maria De Filippi. Amazon e Netflix tastano il terreno; Temptation Island 2026, il crossover con Uomini e Donne: ecco cosa sappiamo sulla nuova edizione. Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi rispondono alle accuse di Barbara D’Urso: Tutto falsoPier Silvio Berlusconi, attraverso l'avvocato di Mediaset Andrea Di Porto, respinge con forza le accuse mosse da Barbara D'Urso nella causa intentata contro ... fanpage.it Alessandro Cattelan a Mediaset per Maria De Filippi?/ Spunta l’indiscrezione bombaAlessandro Cattelan sarebbe pronto per sbarcare a Mediaset e per lui ci sarebbe un super progetto con la Fascino di Maria De Filippi. Alessandro Cattelan non sarà tra i protagonisti della prossima ... ilsussidiario.net «Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia». È con questa frase che Fascino, la società di Maria De Filippi, aveva - facebook.com facebook