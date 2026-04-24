Maria De Filippi e l'approvazione ospiti denunciata da Barbara D'Urso | dietro c'è il caso Pietro Delle Piane

Barbara D'Urso ha denunciato pubblicamente che Maria De Filippi approverebbe gli ospiti presenti nei programmi di Mediaset. La conduttrice ha fatto riferimento a un caso specifico riguardante Pietro Delle Piane, coinvolto in una recente vicenda. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze legali. Al momento, non sono stati resi noti altri sviluppi ufficiali.

Barbara D'Urso denuncia l'approvazione ospiti nei suoi programmi a Mediaset da parte di Maria De Filippi. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Fascino cosa sarebbe successo: il caso Pietro Delle Piane, e le sue dichiarazioni del 2021 a Live Non è la D'Urso su un copione già scritto a Temptation Island, sarebbe il momento zero di un rapporto che non ha più vissuto la distensione di tempi precedenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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