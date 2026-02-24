Basant quando gli aquiloni ridanno il cielo a Lahore | il festival della primavera del Punjab rinasce dopo vent’anni

Il festival della primavera del Punjab si riaccende a Lahore, dopo vent’anni, grazie alla passione degli organizzatori. La manifestazione richiama migliaia di persone che riempiono le strade e i tetti della città, dove gli aquiloni colorano il cielo. La rinascita di questa tradizione porta nuova energia e speranza tra i residenti, che aspettavano da tempo di vedere di nuovo le luci e i colori di questa festa. La città si prepara a vivere giorni di allegria e musica.

Immaginate di trovarvi su un tetto antico nella città murata di Lahore, un mattino di febbraio, quando l'aria porta ancora il ricordo dell'inverno ma il sole promette già qualcosa di nuovo. All'improvviso, uno dopo l'altro, come petali lanciati nel vento, centinaia di aquiloni si alzano verso il cielo. Rossi, gialli, blu, verdi. Il grido " Bo Kata! " — "L'ho tagliato!" — risuona da ogni angolo, da ogni tetto, da ogni vicolo della città. È il Basant, il festival della primavera del Punjab, e dopo quasi vent'anni di silenzio, è tornato.