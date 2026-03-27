Sono stati resi noti nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, attore noto per il suo ruolo in Buffy l’ammazzavampiri. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 54 anni per cause naturali, è stata confermata dopo i riscontri delle autorità mediche e legali. Le indagini hanno portato alla luce informazioni aggiuntive relative alle circostanze che hanno preceduto il decesso.

Morto improvvisamente all'età di 54 anni per cause naturali, nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari dai riscontri legali e medici effettuati dalle autorità Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, star della serie Buffy l'ammazzavampiri. In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE, il medico legale della contea di Putnam, Todd Zeiner, ha affermato che Brendon è stato trovato morto il 20 marzo da un amico che lo assisteva. L'amico, la cui identità non è stata resa nota, ha trovato Brendon "in una posizione che faceva pensare che dormisse". I dettagli sulla morte di Nicholas Brendon Il medico legale ha quindi proseguito: "Il defunto viveva da solo ed è stato trovato da un amico di lunga data che aveva trascorso la notte da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nicholas Brendon, com'è morta la star di Buffy? Emergono nuovi dettagli

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