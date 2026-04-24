Venerdì pomeriggio sulla Marecchiese, nei pressi di Corpolò, si è verificato uno scontro tra tre auto, con tre persone rimaste ferite. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che si è alzata in volo per soccorrere i feriti. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

? Cosa sapere Tre automobilisti feriti nella carambola tra tre auto sulla Marecchiese vicino Corpolò venerdì pomeriggio.. Due feriti trasferiti a Rimini e un paziente con codice giallo evacuato in elicottero a Cesena.. Tre automobilisti sono rimasti feriti nel pomeriggio di venerdì 24 aprile lungo la Marecchiese, nei pressi di Corpolò, a causa di una violenta carambola che ha coinvolto tre veicoli poco prima delle 16:00. Il brutto incidente stradale si è reso noto quando le vetture sono entrate in collisione, finendo per bloccare la carreggiata. Le dinamiche che hanno portato allo scontro sono attualmente oggetto di indagine da parte degli agenti della Polizia Municipale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marecchiese, carambola tra tre auto: tre feriti e l’eliambulanza

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