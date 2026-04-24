Carambola sulla Marecchiese tre auto coinvolte e altrettanti feriti in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì, sulla Marecchiese, si è verificato un incidente coinvolgendo tre auto e causando il ferimento di tre persone. L'incidente si è verificato lungo la strada e, immediatamente, sono intervenuti i soccorritori. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

E' di tre auto coinvolte e altrettante persone rimaste ferite il bilancio della carambola che si è verificata nel pomeriggio di venerdì sulla Marecchiese. L'incidente si è verificato poco prima delle 16 all'altezza di Corpolò quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Carambola sulla E45, tre auto coinvolte ma non si registrano feriti: traffico deviatoA causa di un incidente che ha coinvolto tre auto nei pressi del km 222, è stata temporaneamente chiusa al traffico la E45 in direzione Roma A causa... Carambola tra auto e camion, 8 persone coinvolte e 3 feriti: traffico in tiltTre persone ricoverate in ospedale e lunghe code in direzione Brescia: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto prima dell’alba di oggi, venerdì... Approfondimenti e contenuti Corpolò, frontale sulla Marecchiese tra due auto: nella carambola coinvolta anche una terza vetturaUn duplice incidente è avvenuto questo pomeriggio (venerdì 24 aprile), intorno alle 15.30, sulla strada Marecchiese a Corpolò. Prima un frontale tra una Peugeot 208 e una Toyota Yaris, poi la prima ... altarimini.it Rimini, incidente a Corpolò con tre auto coinvolte: una donna in elicottero all’ospedale - GalleryNel territorio di Rimini, un pauroso incidente oggi pomeriggio verso le 16 a Corpolò sulla via Marecchiese. Un sinistro che ha coinvolto tre veicoli, ... corriereromagna.it