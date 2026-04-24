Marco Trungelliti urla al pubblico il gioco si ferma per minuti | cos’è successo a Madrid e gli sviluppi

Durante il torneo di Madrid, Marco Trungelliti ha avuto un alterco con il pubblico che ha portato alla sospensione delle partite per alcuni minuti. Al suo arrivo nel torneo, Trungelliti ha fatto il suo debutto come lucky loser, diventando il giocatore più anziano della storia a entrare nella top-100 del ranking ATP. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione sia per l’evento in sé che per la sua posizione nella classifica.

Marco Trungelliti è diventato il giocatore più anziano della storia a entrare nella top-100 del ranking ATP e ha fatto il proprio debutto al Masters 1000 di Madrid da lucky loser. Il tennista argentino è sceso in campo a 36 anni, due mesi e 23 giorni per affrontare il padrone di casa Daniel Merida, che tra l’altro lo aveva già battuto nell’ultimo turno delle qualificazioni. Il numero 77 del mondo ha perso contro il numero 102 della graduatoria internazionale con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-6(6), ma a fare notizia non è il risultato maturato sulla terra rossa della capitale spagnola, ma un episodio avvenuto nel corso del decimo gioco del terzo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Trungelliti urla al pubblico, il gioco si ferma per minuti: cos’è successo a Madrid e gli sviluppi Notizie correlate Moviola Real Madrid Bayern Monaco: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver. Cos’è successo al Bernabeu!Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Moviola Bayern Monaco Real Madrid: gli episodi dubbi del match diretto da Vincic. Cos’è successo al Bernabeu!Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Panoramica sull’argomento Si parla di: Madrid: Trungelliti furente, insulti e urla contro alcuni spettatori. Madrid: Trungelliti furente, insulti e urla contro alcuni spettatoriIl duello del primo turno al Mutua Madrid Open 2026 tra il giovane spagnolo Daniel Mérida e l’argentino Marco Trungelliti resterà a lungo nella memoria degli spettatori della Caja Mágica, e non ... sportal.it Trungelliti, l'ammazza italiani: Darderi ko a Marrakech dopo Cecchinato a Kigali. A 36 anni prima finale AtpMarco Trungelliti si conferma l’ammazza italiani del momento. Dopo aver eliminato Marco Cecchinato a fine marzo in Ruanda, il tennista argentino ha colpito ancora: nella semifinale dell’ATP dell'Atp ... ilmattino.it