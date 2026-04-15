Moviola Bayern Monaco Real Madrid | gli episodi dubbi del match diretto da Vincic Cos’è successo al Bernabeu!

Durante il match tra Bayern Monaco e Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sono stati protagonisti alcuni episodi contestati nelle immagini della moviola. La partita si è svolta all’Allianz Arena, con l’arbitro Vincic che ha preso decisioni che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. Alcuni interventi e situazioni di gioco sono stati rivisti attraverso le riprese per chiarire eventuali dubbi sulla regolarità delle azioni.

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