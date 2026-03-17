Puglia incidente sul lavoro all' alba | muore a 72 anni nell' azienda del figlio

Un uomo di 72 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 5 in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta situata in via De Curtis a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. L'incidente è avvenuto mentre l’uomo era presente nell’azienda del figlio. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente sul lavoro in Puglia, muore un 72enne. Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di questa mattina mentre era a lavoro in una ditta di via De Curtis a Ruvo di Puglia (Bari): un'azienda attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima è Luigi De Vanna, di Terlizzi, padre del titolare della ditta. L'uomo è morto a causa di un trauma da schiacciamento dopo essere stato travolto da un muletto guidato da un operaio di una ditta esterna. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, incidente sul lavoro all'alba: muore a 72 anni nell'azienda del figlio Articoli correlati Leggi anche: Puglia, incidente sul lavoro all'alba: muore a 72 anni nella sua azienda Saveria Doldo investita dal camion in manovra: la mamma di due figli muore nell'incidente sul lavoro a 42 anniTEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Infortunio mortale sul lavoro a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza: è accaduto poco dopo la mezzanotte di lunedì 2... Tutti gli aggiornamenti su Puglia incidente sul lavoro all'alba... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Campobasso: ferito un operaio pugliese, grave un 54enne; Schiacciato da un bancale: grave un operaio; Incidenti sul lavoro: a gennaio 34 morti, forte calo rispetto a un anno prima. Puglia in zona bianca; Incidente sul lavoro a San Marcellino, operaio cade nel vuoto: morto 30enne. Incidente sul lavoro a Ruvo di Puglia (BA): muore imprenditore 72enneTragico incidente sul lavoro all’alba a Ruvo di Puglia, perde la vita un 72enne titolare di un’azienda alimentare ... trmtv.it Incidente sul lavoro, 72enne muore investito da camion in manovra a Ruvo di PugliaUn imprenditore di 72 anni, Luigi De Vanna, di Terlizzi, è morto oggi, martedì 17 marzo, in un infortunio sul lavoro accaduto nella sua azienda di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevan ... adnkronos.com Nicola Delle Donne, neo eletto presidente di Confindustria Puglia, affronta il tema dell’aumento dei carburanti a causa della guerra in Medioriente. “Dobbiamo occuparcene prima che scoppino crisi internazionali, cercando di prevenirle per assicurare stabilità - facebook.com facebook TRM h24 News | Martedì 17 Marzo 2026, edizione delle 07.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Maria Cristina De Carlo x.com