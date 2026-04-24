Marco Cossi ucciso a Padova il socio arrestato | Abbiamo litigato voleva vendere droga nel nostro food truck

Nel centro di Padova, un uomo è stato ucciso in seguito a un alterco con un socio. La polizia ha arrestato quest'ultimo, che ha confessato di aver aggredito durante un litigio, dopo che l'altra persona aveva espresso l'intenzione di vendere droga nel loro food truck. La vittima, secondo quanto riferito, si sarebbe difesa, ma è stato sufficiente per causarne la morte.

"Abbiamo litigato perché voleva vendere droga nel food truck. Mi sono rifiutato, mi ha aggredito e mi sono difeso". Sarebbe questa la versione di Samuele Donadello, il 47enne arrestato per l'omicidio dell'amico e socio Marco Cossi, ucciso a Padova. Una versione che dovrà essere approfondita da chi indaga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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