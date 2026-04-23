Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un 48enne in un sottopassaggio durante la notte. La vittima è stata colpita con circa quindici coltellate. L'arresto è stato effettuato nel corso delle indagini, e l'uomo portato in carcere. La dinamica dell'episodio e i motivi che hanno portato al gesto sono ancora in fase di accertamento.

PADOVA - Samuele Donadello, il cuoco di 47 anni accusato dell'omicidio volontario del 48enne Marco Cossi, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova, è stato portato in carcere. È stata la Squadra Mobile della Questura di Padova ad aver eseguito questa mattina, giovedì 23 aprile, l'ordinanza di custodia cautelare. Samuele Donadello è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. Samuele Donadello, il cuoco fermato per l'omicidio di Marco Cossi: l'arma portata in questura.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate, arrestato Samuele Donadello e portato in carcere

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