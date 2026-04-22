A Padova, un uomo è stato ucciso con 15 coltellate. Le forze dell'ordine hanno indagato un suo socio, che si è presentato volontariamente e ha confessato di essere l’autore del delitto. L’uomo ha fornito la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio. La vittima è stata trovata nel suo appartamento, mentre il sospettato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Padova, nel quartiere Brusegana. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima. L’accusa è di omicidio volontario. Il movente sarebbe riconducibile a una possibile disputa sull’attività che stavano avviando insieme, un food truck. Svolta nell’omicidio di Marco Cossi La svolta è arrivata dopo un lungo interrogatorio in Questura, durato circa dieci ore, alla presenza del capo della Squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e del pubblico ministero titolare dell’inchiesta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellate

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