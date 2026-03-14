Elettra Lamborghini | la famiglia e l’amore a ‘Verissimo’ domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo, Elettra Lamborghini sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. La cantante, reduce dalla sua partecipazione al secondo Festival di Sanremo in gara e da quello come co-conduttrice l’anno scorso, parlerà della sua famiglia e dell’amore. L’intervista si svolgerà in studio, trasmettendo dettagli sulla sua vita personale e sul suo percorso artistico.

Milano, 14 marzo 2026 – Reduce dal suo secondo Festival di Sanremo in gara (e il terzo totale se si considera quello da co-conduttrice lo scorso anno), Elettra Lamborghini sarà ospite domenica 15 marzo di Silvia Toffanin a ‘ Verissimo ’. La cantante e giovane ereditiera racconterà dei suoi progetti lavorativi e anche della sua vita privata. Elettra Lamborghini: chi è. Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini è figlia di Luisa Paterlongo e Tonino Lamborghini (a sua volta figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica). Ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle: Ginevra, la maggiore, e le gemelle Lucrezia e Flaminia nate nel 1999. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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