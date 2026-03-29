TEXAS RANGER! Marco Bezzecchi implacabile ad Austin | primo dall’inizio alla fine! Marquez e Ducati in difficoltà

Durante la terza tappa del Mondiale MotoGP 2026, tenutasi a Austin, Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria, partendo dalla prima posizione e mantenendo il comando fino al traguardo. Dopo una caduta avvenuta nella Sprint di ieri, il pilota italiano è riuscito a recuperare e a imporsi nel Gran Premio degli Stati Uniti. La gara ha visto difficoltà per Marquez e Ducati, che non sono riusciti a salire sul podio.

Pronto riscatto al COTA di Austin per Marco Bezzecchi, che si mette alle spalle l’inopinata caduta di ieri nella Sprint e vince con autorità il Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia si riprende la leadership del campionato, dopo averla ceduta per un solo giorno al compagno di squadra, portando a quota cinque la sua sequenza di successi consecutivi nelle gare domenicali (partendo dalle due di fine 2025) e conservando la sua imbattibilità stagionale nei GP. Il nativo di Rimini ha preso il comando delle operazioni superando Pedro Acosta a metà del primo giro dopo un’ottima partenza dalla seconda fila, imponendo poi il suo passo e gestendo in maniera impeccabile la corsa sempre con un discreto margine di sicurezza sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TEXAS RANGER! Marco Bezzecchi implacabile ad Austin: primo dall’inizio alla fine! Marquez e Ducati in difficoltà Articoli correlati MotoGP, GP Americas 2026: Bezzecchi sfida il re Marquez ad Austin?Quattro vittorie consecutive, un’Aprilia RS-GP26 che sembra cucita addosso a lui e 56 punti in classifica mondiale. Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di... Aggiornamenti e notizie su Marco Bezzecchi Temi più discussi: MotoGP | Dopo la paura, Marquez è ancora il Ranger di Austin. Ma in tanti vogliono rubargli il distintivo; MotoGP | Martin beffa Bagnaia nella Sprint di Austin e diventa leader. Cade Bezzecchi e Marquez stende Diggia; MotoGP | Seconda pole di fila per Di Giannantonio ad Austin, con Bezzecchi 2° e Bagnaia 4°. Nuovo trionfo dell'Aprilia, domina Bezzecchi che va in testa al MondialeContinuano a stupire l'Aprilia e soprattutto Marco Bezzecchi che trionfa anche nel Gran Premio degli Stati Uniti in Texas dopo l'uno due in Brasile. Il pilota riminese, al via dalla quarta posizione ... ansa.it MotoGp, a Austin negli Stati Uniti vince Marco Bezzecchi. Sul podio Martin e AcostaLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp, a Austin negli Stati Uniti vince Marco Bezzecchi. Sul podio Martin e Acosta ... tg24.sky.it In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin. Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. - facebook.com facebook È clamoroso il record di tutti i tempi stabilito da Marco Bezzecchi: 105 (in corso) giri consecutivi al comando, battendo il record di 103 ci Jorge Lorenzo del 2015 #USGP x.com