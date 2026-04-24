Il 24 aprile 2026, il Commissario di Marcianise ha avviato un piano di interventi per il ripristino delle strade della città. Gli interventi principali sono stati programmati su Via Bachelet e Via Novelli, con l’obiettivo di eliminare buche e blocchi che ostacolano il traffico. Le operazioni prevedono lavori di sistemazione e sistemazione delle superfici stradali in queste zone.

? Cosa sapere Il Commissario di Marcianise avvia il piano di ripristino stradale il 24 aprile 2026.. Gli interventi su Via Bachelet e Via Novelli mirano a eliminare buche e blocchi.. Dal 24 aprile 2026, il Commissario Prefettizio di Marcianise, Biagio Del Prete, ha dato il via a una nuova fase di ripristino stradale che interesserà numerosi tratti urbani, con l’obiettivo di risolvere i disagi causati da cantieri e buche che hanno pesantemente limitato la circolazione. La gestione del territorio passa attraverso un coordinamento serrato tra gli Uffici Tecnici comunali, la Polizia locale e i gestori dei sottoservizi. L’intento è evitare che nuovi scavi possano danneggiare il manto appena steso, garantendo una pianificazione che non si sovrapponga ai lavori già eseguiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: piano strade per eliminare buche e blocchi al traffico

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