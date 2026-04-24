Marcianise | piano strade per eliminare buche e blocchi al traffico
Il 24 aprile 2026, il Commissario di Marcianise ha avviato un piano di interventi per il ripristino delle strade della città. Gli interventi principali sono stati programmati su Via Bachelet e Via Novelli, con l’obiettivo di eliminare buche e blocchi che ostacolano il traffico. Le operazioni prevedono lavori di sistemazione e sistemazione delle superfici stradali in queste zone.
? Cosa sapere Il Commissario di Marcianise avvia il piano di ripristino stradale il 24 aprile 2026.. Gli interventi su Via Bachelet e Via Novelli mirano a eliminare buche e blocchi.. Dal 24 aprile 2026, il Commissario Prefettizio di Marcianise, Biagio Del Prete, ha dato il via a una nuova fase di ripristino stradale che interesserà numerosi tratti urbani, con l’obiettivo di risolvere i disagi causati da cantieri e buche che hanno pesantemente limitato la circolazione. La gestione del territorio passa attraverso un coordinamento serrato tra gli Uffici Tecnici comunali, la Polizia locale e i gestori dei sottoservizi. L’intento è evitare che nuovi scavi possano danneggiare il manto appena steso, garantendo una pianificazione che non si sovrapponga ai lavori già eseguiti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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