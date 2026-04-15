Al via il restyling di via Carlino a Mascali | lavori in una settimana per eliminare buche e dislivelli della strada collinare

A Mascali sono iniziati i lavori di bitumazione di via Carlino, strada principale che collega il centro cittadino alle frazioni collinari. In una settimana, verranno effettuate operazioni per eliminare buche e dislivelli presenti sulla carreggiata. L’intervento riguarda l’intera strada e mira a migliorare le condizioni della viabilità locale. I lavori sono stati programmati per essere completati in tempi rapidi, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza della strada.

Hanno preso il via a Mascali i lavori di bitumazione di via Carlino, spina dorsale che collega il centro cittadino con le popolose frazioni collinari di S. Antonino, Santa Venera e Nunziata. L'intervento disposto dall’ente comunale mascalese, per il quale è stata impegnata la somma di circa 150.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Provincia Cava: nuove buche sulla strada dopo i lavori, due mesi prima della chiusura dell’operaA sei mesi dalla fine dei lavori, la nuova strada provinciale sul cavo Cava, costruita in seguito agli danni causati dall’alluvione dell’autunno... Abbonamento al Carlino super scontato per la settimana della musicaIn occasione della settimana più seguita dell’anno per la musica italiana, il Resto del Carlino lancia una promozione esclusiva dedicata a chi vuole... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come Città 30 cambia via Murri. Un restyling da due milioni di euro. Tra attraversamenti e aree verdi; Stazione, al via i lavori: Più accessibilità; Il palazzo vescovile. Restyling al traguardo. Nuovo look per il giardino; Iniziati i lavori di restyling al Girfalco. Domenica il corteo degli ambientalisti. Il palazzo vescovile. Restyling al traguardo. Nuovo look per il giardinoIntervento con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Piante di agrumi, meli e tante altre specie nello storico polmone verde. ilrestodelcarlino.it Galleria Roma, restyling promosso. Degrado e bivacchi? Solo un ricordo. Ora il problema sono cani e padroniViaggio tra i commercianti a quattro mesi dai lavori di riqualificazione da 300mila euro svolti dal Comune Bisognerebbe multare quei passanti che hanno scambiato questa zona per lo sgambatoio dei pro ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno ai nostri lettori dalla redazione del Resto del Carlino - facebook.com facebook