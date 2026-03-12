Viadotto SS162 | ribaltamento feriti e blocchi al traffico

Un incidente si è verificato sul viadotto della SS162, tra Ponticelli e Barra, quando un veicolo è ribaltato, causando feriti e blocchi al traffico. La strada è stata momentaneamente chiusa per le operazioni di soccorso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un veicolo ha subito un ribaltamento sul viadotto della SS162, nel tratto che collega i quartieri di Ponticelli e Barra. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: le persone coinvolte sono state trasferite in struttura ospedaliera. L'evento si è verificato ieri pomeriggio, con ripercussioni immediate sulla fluidità del traffico lungo la strada a scorrimento veloce. Nessuna delle vittime è in pericolo di vita, ma le operazioni di sgombero hanno causato rallentamenti significativi nella circolazione. La SS162 rappresenta un asse fondamentale per la mobilità metropolitana, ma la frequenza degli eventi negativi su questo tracciato solleva interrogativi sulla manutenzione e sulla progettazione dell'infrastruttura.