Marche Multiservizi | 54 milioni per il 2025 e un forte impatto sociale

Marche Multiservizi ha approvato il bilancio con un piano di investimenti da 54 milioni di euro previsto per il 2025. La società ha confermato l’intenzione di destinare questa cifra a vari progetti e interventi nel prossimo anno. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi o sui tempi di realizzazione.

? Cosa sapere Marche Multiservizi approva bilancio con investimenti da 54 milioni di euro per il 2025.. L'impatto economico generato sul territorio raggiunge i 110 milioni di euro annui.. Con un investimento da 54 milioni di euro stanziato nel 2025, l’Assemblea di Marche Multiservizi ha dato il via libera al bilancio d’esercizio, confermando una gestione che pesa per l’1% del Pil provinciale. La multiutility ha approvato i conti dell’anno appena concluso, segnando risultati economici positivi e una crescita che si traduce in valore concreto per le comunità servite. Il vertice aziendale vede ora Luca Ceriscioli alla presidenza, mentre la guida operativa resta nelle mani di Mauro Tiviroli, confermato amministratore delegato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche Multiservizi: 54 milioni per il 2025 e un forte impatto sociale Notizie correlate Turismo Marche: 2025 da record con quasi 12 milioni di presenze e forte crescita internazionale. Obiettivo: nuovi voli.Le Marche hanno concluso un 2025 da record nel turismo, raggiungendo quasi 12 milioni di presenze e 2,9 milioni di arrivi. Università digitali, cresce il loro impatto sociale e territoriale nel 2025Le università digitali continuano a rafforzare il proprio ruolo nel panorama accademico italiano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Approvato Bilancio esercizio Marche Multiservizi, 54 milioni investimenti nel 2025; Marche Multiservizi, Luca Ceriscioli nominato presidente. Approvato il bilancio; Discarica Riceci, Marche Multiservizi: Attendiamo i ricorsi al Tar; Marche Multiservizi, Ceriscioli nuovo presidente, Tiviroli confermato amministratore delegato. Approvato il bilancio 2025. Risultati... Marche Multiservizi, Ceriscioli nuovo presidente, Tiviroli confermato amministratore delegato. Approvato il bilancio 2025. «Risultati solidi, investimenti record»Marche Multiservizi, rinnovato il consiglio d’amministrazione della multiutility che vale l’1% del Pil provinciale e che nel 2025 ha investito oltre 54 milioni di euro nel ... corriereadriatico.it Approvato Bilancio esercizio Marche Multiservizi, 54 milioni investimenti nel 2025L'Assemblea di Marche Multiservizi ha approvato il bilancio 2025: risultati solidi, investimenti record e forte impegno per la sostenibilità. (ANSA) ... ansa.it Occhio alla Notizia. . Nuova governance per Marche Multiservizi: Luca Ceriscioli presidente, confermato Mauro Tiviroli amministratore delegato. L’elezione questa mattina nell’assemblea dei soci. Fuori dalla sede il sit-in di protesta dell’associazione ‘Marea Ve - facebook.com facebook Sit-in di 'Marea Verde' davanti a Marche Multiservizi contro conferma della governance. Carrabs: "in 30 anni non hanno costruito impianti ma solo aperto discariche riempite" #ANSA x.com