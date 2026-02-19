Università digitali cresce il loro impatto sociale e territoriale nel 2025

Nel 2025, le università digitali mostrano un impatto sociale e territoriale in crescita, secondo l’Osservatorio. Queste istituzioni aumentano le iscrizioni e offrono corsi accessibili anche nelle aree più remote. La diffusione di piattaforme online permette di raggiungere studenti che prima avevano poche possibilità di studiare. La rapida crescita si traduce in un modello più inclusivo e diffuso sul territorio. I dati indicano un cambiamento concreto nelle modalità di formazione universitaria in Italia. La situazione attuale evidenzia un processo di consolidamento del sistema digitale.

L'analisi dell'Osservatorio: un sistema in consolidamento. Le università digitali continuano a rafforzare il proprio ruolo nel panorama accademico italiano. A evidenziarlo è l'Osservatorio del Polo Italiano Formazione Lavoro, nell'ambito del Coordinamento Nazionale FAAD, che ha esaminato i dati sugli iscritti per l'anno accademico 20242025. Dall'analisi emerge un sistema solido, in crescita e con un impatto sempre più rilevante sul piano sociale e territoriale. Il digitale non è più una scelta marginale, ma una modalità strutturale che intercetta esigenze concrete di studenti e lavoratori.