Marche a tavola Trionfo di golosità

Nelle Marche si è svolta la manifestazione Tipicità 2026, tenutasi a Fermo, che ha attirato appassionati e professionisti del settore alimentare. L’evento ha offerto l’opportunità di scoprire i prodotti tipici della regione e altre specialità provenienti da diverse aree. Durante la manifestazione sono stati presentati vari piatti e ingredienti tradizionali, attirando un pubblico interessato alle caratteristiche culinarie locali.

Tipicità 2026, che si è svolta nelle Marche, precisamente a Fermo, è stata un’occasione per conoscere i prodotti della regione e non solo. Presenti delegazioni dal Giappone all’Argentina, al Marocco, al Perù: un’ internazionalità voluta dal direttore della manifestazione, Angelo Serri, per promuovere il dialogo fra Marche e altri Paesi e culture. Tipicità, giunta alla 34esima edizione, ha valorizzato il recupero di antiche coltivazioni e i prodotti un tempo ritenuti poveri. Come i cereali, protagonisti di Leguminaria, ad Appignano (Macerata) ogni terzo weekend di ottobre. Come spiega Stefano Montecchiarini, vicesindaco con delega al turismo, ceci, lenticchie, fagioli (anche rari come fagiolo zolfino e cece quercia) erano il sostentamento del paese, e sorse una tradizione di ceramica per uso domestico, collegato ai legumi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marche a tavola. Trionfo di golosità Notizie correlate Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il "balcone delle Marche" su Rai 3Il comune maceratese conquista il titolo di borgo più bello d'Italia nella serata del Kilimangiaro: superate Arenzano e Zungoli. Una ricerca di San Valentino ci racconta a tavola: cosa ordiniamo? Cosa guardiamo a tavola in un dating? Cuciniamo per il partner?Ed è certo che l'amore influenza moltissimo le nostre abitudini, non solo a San Valentino.