Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026 | trionfo per il balcone delle Marche su Rai 3

Il comune maceratese conquista il titolo di borgo più bello d'Italia nella serata del Kilimangiaro: superate Arenzano e Zungoli. La gioia del sindaco Vittori: "Un traguardo che appartiene a tutta la comunità". CINGOLI – Il verdetto è arrivato nella serata di Pasqua, il 5 aprile, durante la puntata speciale del programma "Il Kilimangiaro" su Rai 3: è Cingoli il vincitore della tredicesima edizione del prestigioso concorso Il Borgo dei Borghi. La cittadina in provincia di Macerata ha conquistato il gradino più alto del podio, superando la concorrenza agguerrita di Arenzano (Liguria), arrivata seconda, e Zungoli (Campania), terza classificata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italianoCingoli (Macerata), 4 aprile 2026 – È Cingoli, “il balcone delle Marche”, quest’anno, a rappresentare le Marche nel contest nazionale Il Borgo dei...

Cosa vedere a Cingoli dopo il trionfo al Borgo dei Borghi 2026Cingoli (Macerata), 6 aprile 2026 – Cingoli, il “balcone delle Marche”, ha vinto il Borgo dei Borghi 2026.

Temi più discussi: Cingoli vince il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il Balcone delle Marche; Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano; Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026; Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026, ha vinto il titolo più ambito.

Cingoli (MC) è il Borgo dei Borghi 2026, San Fele (PZ) quarto classificatoCingoli (MC) è il Borgo dei Borghi 2026. San Fele (PZ) chiude al quarto posto nella finale andata in onda su Rai 3 durante lo speciale di Pasqua di Kilimangiaro. trmtv.it

Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026, ha vinto il titolo più ambitoCingoli ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2026, un riconoscimento importantissimo che accende i riflettori su questo luogo come meta turistica da scoprire ... siviaggia.it

È #Cingoli ad aggiudicarsi il titolo di Borgo dei Borghi 2026, il riconoscimento annuale assegnato all’interno della trasmissione televisiva Kilimangiaro, in onda su #Rai3 Clicca qui per leggere l'articolo completo https://www.youtvrs.it/cingoli-trionfa-inco facebook