Una ricerca di San Valentino ci racconta a tavola | cosa ordiniamo? Cosa guardiamo a tavola in un dating? Cuciniamo per il partner?

Una ricerca di San Valentino rivela come le emozioni influenzano le scelte a tavola. Durante una cena con il partner, molti ordinano piatti che rispecchiano il loro stato d'animo, mentre altri preferiscono evitare certi cibi che potrebbero creare fastidi o imbarazzi. L'indagine mostra anche che alcuni cucinano apposta per il partner, cercando di conquistarlo con il cibo. Insomma, l’amore si fa sentire anche a tavola, tra piatti condivisi e piccole insicurezze.

Ed è certo che l'amore influenza moltissimo le nostre abitudini, non solo a San Valentino. Stare in coppia, da sempre o da poco, cambia il nostro modo di essere, di relazionarsi con il mondo esterno, e perfino il nostro modo di mangiare e di cucinare. A confermarlo c'è quest'anno un'indagine condotta da Too Good To Go, l'utilissima (e comodissima) app antispreco che mette in contatto gli utenti con partner commerciali per salvare il cibo invenduto, in collaborazione con Appinio. Lo scopo? Capire come gli Italiani vivono l'amore attraverso il cibo. Il risultato: l'amore ci manda in confusione, è chiaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

